Kaitseliitlased lihvisid koostööpartneritega tagala kaitsmise oskusi

Kaitseliidu Kirde maakaitseringkonna ja Viru maleva pealik kolonelleitnant Jaanus Ainsalu sõnas, et õppusel oli põhirõhk tagalaala kaitsvatel tegevustel, mis aitavad meil aru saada, millised proovikivid on ootamas ja kuidas neid lahendada selleks, et diviisi tuled ja viled oleks kaitstud.

"Osalen õppusel juba teistkordselt ja tundub, et läheb täie ette," ütles rühmaülem, vanemseersant Tõnu Rohumägi. "Olen aru saanud, et kui oluline on käsuliin ja erinevad ettekanded. Meie tööd abistavad omakorda noored, kellega koostöö on väga hea."