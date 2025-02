Maakonna loomakasvatus on riigis esirinnas

Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli AS-i (EPJ) andmetel oli jõudluskontrollialuste lehmade 2024. aasta keskmine piimatoodang 11 647 kilogrammi ning võrreldes 2023. aasta toodanguga suurenes see 533 kilogrammi. Lääne-Virumaa lehmad annavad piima kõvasti üle keskmise, lisaks on ligi kolmandik jõudluskontrolli all olevatest sigadest just meie maakonnas.