Tuulepargi arendaja: uuringute torpedeerimine võib Vinni vallale tuua hinnanguliselt 270 000 euro suuruse kahju

Zereen selgitas, et valla üldplaneeringus on kokku lepitud potentsiaalsed tuulealad, maaomanikega sõlmitud vastavad lepingud, kuid vallavolikogu torpedeerib konkreetsete tuulealade keskkonnamõjude hindamisi detailplaneeringute raames. "Ehk uurimistöid, mis annaks igale maaomanikule ja kohalikule inimesele selge info, mida ja kuidas konkreetses piirkonnas tuulikud mõjutavad ja kuidas neid mõjusid oleks võimalik leevendada," rääkis ta. "Vallavalitsus piltlikult öeldes tõstis esimese sammu astumiseks jala ja jäi sellesse seisu kuueks kuuks seisma. Vallas on tehtud mitu avaliku arvamuse uuringut, mis kinnitavad, et kohalikud elanikud soovivad tuuleparkide mõjude täpsemat uurimist. Samas, ka see otse valijatelt tulnud info ei motiveerinud vallavolikogu andma arendajatele selgust."