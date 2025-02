Portreede pealkirjad on enamasti lakoonilised. Kuus teost kannab nime «Kanni», viis «Toivo», neli «Ave», «Ain» ja «Alice», kolm «Viljar», kaks «Krõõt». On «Erika», «Selma» ja «Linda», on «Lembit ja Maivi Kaljuvee», on «Kassikuninganna», «Üks Virumaa mees» ja «Rakvere vaim (Tartu vaimu vend)». Vürtsi lisavad autoportreed – kel lille ja kohvitassiga, kel pliiatsiga või autoportreega. Näituselt leiab ka «Pisarad» ning hea soovi «Sullegi kõike head!».