​Korraliku meeskonna oli oma kooli reklaamima pannud Rakvere riigigümnaasium. Anna Maare, kes õpib 12. klassis, peab kooli suureks tugevuseks seda, et ühe lõpueksami asemel on koolis küpsuseksam. "Selleks teeme asju kolm aastat. Viimaks on jäänud vaid 15-minutiline kaitsmine. Seega ei ole nii palju pinget kui kuuetunniseks eksamiks valmistumisel. Ülikooli astumiseks on see ka väga kasulik, sest pikk ettevalmistus on ühtlasi hea eneseanalüüs."