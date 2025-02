Väike-Maarja valda tuli sisesõudmise maailmameistri tiitel

"Viimased kuud olen saanud tugevalt treenida, harvad ei ole üle kümnetunnised treeningnädalad. Samaaegselt pidin ka kaalu langetama, sest naiste kergkaalu piir on 61,5 kg. On olnud päris keeruline aeg, kuid eesmärgipäraselt treenides tulevad ka tulemused. Kas see on seda kõike väärt olnud, sellele muidugi tuleb peale MM-i lõppu tagasi vaadata, sest ega mingeid hüvesid ega tasusid MM-tiitliga ei kaasne. Samas on hea tunne, kui 42-aastasena oled oma elu parimas füüsilises vormis," rääkis Margit Vaarma.