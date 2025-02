Haljala valla elutööpreemiaga tunnustatakse Anne Kurepalu

Anne Kurepalu on silmapaistev giid ja ajaloolane, kelle teadmised ning pühendumus on aidanud tutvustada Lahemaa rahvusparki ja Haljala valda. Ta on aastakümneid elanud Haljala vallas ning tema teadlikkus ja armastus piirkonna ajaloo ja looduse vastu on teinud temast asendamatu teejuhi. Tema järjekindel töö Lahemaa elu ja pärimuse jäädvustamise nimel on ülimalt väärtuslik. 2023. aastal sai ta presidendi rahvaluulepreemia Lahemaa elu ning pärimuse järjekindla jäädvustamise eest aastail 1972–2022 ning väljapaistvate kaastööde eest aastatel 2013–2022.