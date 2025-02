Tunnustus annab tiivad ja uue hoo

Üks tunnustuse pälvimise olulisi tahke on seegi, et märkamine aitab inimesel mõista, et tema töö on väärt ja tema pühendumust on märgatud. Tunnustus aitab unustada sisemised kahtlused, mis saadavad tööd südamega tegevat inimest, ning minna edasi uue hoo ja hingamisega. Tunnustus annab tiivad püüda veel rohkem ja olla märkamise vääriline ka edasipidi.



Kuigi märk või medal pole midagi praktilist, see pole raha ega kommikarp, millega midagi ette võtta saab, ja kuigi enamasti leiab see koha puhvetkapi klaasi taga või lauasahtlis, on tunnustuse saajal siiski võibolla elu hetk. Aastakümnetepikkune pühendunud töö on pälvinud laiema kui vaid kolleegide tähelepanu.



Ajal, mil meie mõtted liiguvad tihtilugu suuremate ning kahjuks ka raskemate teemade juures, on üksteise märkamine muutunud olulisemaks kui kunagi varem. Ajal, mil vestlused kolivad üha enam suhtlusäppidesse ja info virvarris ei pruugi me teineteist märgatagi, on suur väärtus sellel, et keegi võtab aega esitada kandidaat, keegi võtab aega, et kandidatuurid üle vaadata, ja keegi võtab aega, et öelda hea sõna: palju õnne! Sa oled seda kuhjaga väärt!



Rõõmsat tähistamist kõigile neile, kes tänavusel riigi aastapäeval teenetemärgi rinda saavad! Te olete seda kuhjaga väärt!