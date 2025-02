Elu on seadnud üles kõikide muude teeviitade hulka veel ühe: külastada mitmeid eakatekodusid üle Eesti – Jõgevamaal, Tartus, Harjumaal ja ka õnneks oma koduses Rakveres. Ei, õnneks ei ole nii, et peaksin seal külastama mõnd oma armast pereliiget. Ja kui peakski, siis pigem rahuliku südamega, et kõik on hästi.