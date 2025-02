Virumaa kirjandusauhind kuulub "Keedetud hirvede ajale"

Lääne-Virumaa keskraamatukogu direktor Kaili Õunapuu-Seidelberg ütles, et Piret Raud kirjutab nii ilusas eesti keeles, et ta jõudis romaani "Keedetud hirvede aeg" lugeda vaid mõne lehekülje, kui mõtles, kuidas saaks lugemist pikemale ajale venitada, et kirjaniku võrratut keelekasutust nautida.

"Piret Raua teostes on maagilise realismi võti sees, see ei pruugi sobida igaühele, aga mulle väga sobib. Kas ma lõpuks mõistan seda raamatut, selle tuuma päris samuti, nagu kirjanik mõtles, pole ma päris kindel, aga kui tundlikult on ta ajastut konkreetselt märkimata suutnud välja tuua selle hirmu, need tunded ..." arutles ta. "See pole põnevuslugu, kus tahad jõuda lõpuni, et saada teada, mis saab, vaid naudid tervet raamatut. Väga võluv raamat. Piret Raud on läbi mõelnud nii teksti kui ka kujunduse. Ta on tõeline kunstnik."