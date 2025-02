Kunda tiktokker soetas endale Brigitte Susanne Hundi seljas olnud tantsukleidi

Loositädi kirjeldas oma Tiktoki otseülekandes, et soetas kleidi Viimsis asuvast taaskasutustpoest Belissimo Fashion, kuhu BSH ise oma asjad müüki on toonud. Kundast pärit Kalinina tegi uhke roosa kleidi moedemonstratsiooni kohe otse live-ülekandes. "Midagi on puudu siit, ta kuidagi tissid pressib ette. Pean selle õmbleja juurde viima, tal on üks pael puudu siit," rääkis Loositädi peegli ees üle 300-le vaatajale kleiti näidates. Lisaks mainis ta, et kui alghinnaks oli 45 eurot, siis BSH tegi väikese sooduka ja kleidi lõpphinnaks kujunes 31,5 eurot.