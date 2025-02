Vinni tõi kuurist puud ja küttis liiga liidrile sauna

Ka teine poolaeg möödus vinnilaste taktikepi all ja nii "kingiti" liiga liidrile hooaja neljas kaotus tulemusega 98:86. Hiilgemängu tegi Vinni tagamees Tyrell Marquise Oglesby, kes viskas 36 punkti, korjas lauast kaheksa palli ja tegi tervelt 11 vaheltlõiget – kõik see kokku andis mängija efektiivsusnäitajaks 46(!). Arvan-Johhannes Lippasaar viskas 26 silma ning tema takistamiseks tehti 10 viga.

​Hooaja seitsmenda võiduga tõusis VPG kaheksandaks, sama palju võite on ka seitsmendal kohal oleval Rae Spordikooli meeskonnal. Põhiturniiril on vinnilastel mängida veel kolm mängu, millest kaks on kohalike rivaalide Haljala ja Rakvere Spordikooli vastu.