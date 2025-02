VANA PIIRIVALVEKORDONIT VAJAD? Vinni vald pani müüki mereäärse kinnistu koos hoonetega

Tegemist on endise Rutja piirivalvekordoniga, kus kasarmuhoonele on üks korrus peale ehitatud, ja seda maja kasutati mõnda aega laagrilaste majutamiseks. Lisaks enam kui 650-ruutmeetrisele kasarmuhoonele asuvad kinnistul katlamaja-saun, ladu, väike sportimiseks sobiv hoone, garaaž ja muud rajatised. Tulevasel kinnistuomanikul tuleb arvestada ka ühe kinnistul asuva omapärase objektiga, milleks on nõukogude piirivalvekoera Djoma haud koos mälestuskiviga.

Kõik hooned on silikaattellistest ning ehitatud 1960. aastatel. Esialgu kahekorruseline kasarmuhoone on 2000. aastal osaliselt ümber ehitatud – selleks oli väljastatud ehitusluba, kuid hoonel kasutusluba puudub. Põhikorruste ruumides on osalist remonti tehtud aastatel 1996–1997, hoone põhikonstruktsioonide üldine seisukord on hea.