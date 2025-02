Regionaalses kriisikomisjonis arutati asutuste kriisivalmiduse üle

"On oluline, et regionaalse kriisikomisjoni liikmed oleksid kursis hetkeolukorraga regioonis, mille põhjal nad saavad teha oma tööd ja arendusi puudutavaid otsuseid. Omavahel kogemuste jagamine võimaldab näha samasugustele probleemidele erinevaid lahendusi ja aitab vältida juba teiste tehtud vigu," selgitas kriisikomisjoni esimees, Ida päästekeskuse juht Janar Kärner.

Rakvere vallavanem Maido Nõlvak tõi esile uusi arendusvajadusi. "Elektrikatkestuseks valmistumisel nägime, et üks suuremaid probleeme on see, et kortermajade soojussõlmed ei ole generaatoritega varustatud. See tähendab, et kui isegi katlamaja suudab generaatortoitel olles sooja välja anda, siis kortermajad seda oma küttesüsteemi edasi anda ei suuda," rääkis Nõlvak ühest lahendamist vajavast murest.