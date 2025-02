Lääne-Virumaa on kuritegude arvult maakondadest esirinnas

Kõige rohkem kuritegusid 10 000 elaniku kohta registreeriti Ida-Virumaal (326 kuritegu), järgnesid Lääne-Virumaa (277 kuritegu) ja Tartumaa (248 kuritegu). Levinuimad varavastased kuriteod on vargused, järgnevad kelmused, arvutikelmused ja omastamised. Möödunud aastal registreeriti Eestis 14 841 varavastast kuritegu (osakaal kasvas 7%). Neist 3659 olid kelmused ja arvutikelmused.

​Justiits- ja digiministri Liisa Pakosta sõnul pannakse sarnaselt muu maailmaga ka Eestis üha enam toime küberkelmuseid. "Riigi poolt oleme võtnud küberkuritegevuse vastu seismise tähtsaks teemaks, kuna küberkurjamid röövivad üha rohkem meie inimeste vara ja väärikust. Kahjuks on tegu rahvusvahelise kuritegevusega ja kiiret ning lihtsat edu lubada ei saa," rääkis minister.

​Viimane ohvriuuring näitab, et oma kodukandis pimedas liikudes tunneb end turvaliselt 71 protsenti inimestest. Küsitluste andmetel on inimeste turvatunne nõrgem linnades ja tugevam maal. Piirkondadest oli turvatunne keskmisest väiksem Ida-Virumaal, kus on ka suhteliselt suur linnarahvastiku osakaal.