Rakke kooli tuleb korraga kolm Eestimaa uhkuse autasu

Pärast esimest tundi jooksid üheksanda klassi noored klassist välja. Rain Veskilt jäi dressipluusi varrukaga ukselinki kinni, tõmbas ennast lahti ning kõndis mööda koridori edasi. Alles veidi eemal märkas ta imestunult, et tema valged tossud on punased. Alles siis pani ta tähele, et käest niriseb verd. Arusaamatul ja uskumatul kombel oli ukselink rebinud noormehe käele sügava haava. Tänu klassiõe Elisabeth Tälli, õpetaja Annika Talvari ja juhiabi Külli Tälli kiirele tegutsemisele saab noormees tähistada oma kolmandat sünnipäeva. Meedikute sõnul päästis haava kinni surumine kuni kiirabi saabumiseni tema elu.