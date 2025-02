Derbimängus saatis edu kadrinlasi, Tamsalu mehe õhtu lõppes EMO-s

Olude sunnil vaid seitsme mängijaga kohale tulnud Tamsalu alustas paremini ning võitis avaveerandaja 29:28. Teine periood kuulus siiski kodutiimile ja poolajapausiks näitas tabloo 63:50 Kadrina kasuks. Sellest piisas, et teisel poolajal edu hoida, ja kuigi Los Toros üritas, kaotusseisu enam ühekohaliseks vähendada ei õnnestunud. Nii kirjutatigi Karude arvele 102:91 võit.

​Tamsalu klubi eestvedaja Rainer Tops rääkis, et haiguste tõttu lühike pink jäi mängu ajal veel lühemaks, kuna Egert Erm sai ilmselt mänguolukorras Kadrina leegionärilt vopsu vastu kulmu. "Õhtune programm oli Egertil EMO-sse sõit ja kulmu õmblemine," ütles Tops.

​Tamsalu peatreener Rait Käbin tunnistas, et kokku lepitud mänguplaan läks untsu. "Meie eesmärgiks oli nende rünnakuenesekindluse kärpimine, aga tuleb tunnistada, et see absoluutselt ei õnnestunud. Au ja kiitus vastasele, kes nii suurepärase protsendiga kolmeseid suutis tabada. Püsisime lõpuni haardeulatuses, aga päris ohtlikuks kahjuks seekord ei saanud," rääkis Käbin.