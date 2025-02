Ajateenijad said uuele kaudtulerelvale käed külge panna

"Väga uhke tunne on, et just meie oleme saanud võimaluse olla esimene üksus CAESAR-itel," ütles rühmaülem lipnik Henry Lillemaa. "Meie saame testida koostatud pilootõppekava, mille pealt hinnatakse kas on vaja midagi muuta, ehk kas me suudame omandada edukaks tegutsemiseks vajalikke teadmisi etteantud aja jooksul. Õppida on piisavalt, aga sõdurite motivatsioon on kõrge ning ma usun, et saame väga hästi hakkama. Lisaks on võrreldes liikursuurtükkidega K9 CAESAR-ite hooldus lihtsam ja ka meeskonna jaoks on minu hinnangul masinas rohkem ruumi, mis on ajateenija jaoks päris tugevad poolt argumendid," lisas lipnik Lillemaa.