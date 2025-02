Aprillist septembrini on viimastel aastatel neid üha sagedamini Eestisse juhtunud. Kord veedavad nad aega Jõgevamaal, kord Pärnumaal, siis jälle Harjumaal, Tallinnas, Tartus ja mujal. Lääne-Virumaal saatis teadaolevalt üks iludus mõned päevad mööda 2019. aasta septembris Lasilas ning 2020. aasta aprillis Aseris. Ise trehvasin mandariinpardiga kokku mõned kevaded tagasi Kadrioru luigetiigil, ning kuna seda lindu peetakse Euroopas mitmel maal pargitiikidel ilulinnuna, arvasin tookord, et inimesed on ta toonud Kadriorgugi. Kuid ei, hiljem selgus, et siiski ta ise oli sinna tee leidnud.