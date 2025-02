Valge kampsuni devalveerimine

Valge värv sümboliseerib puhtust ja süütust. Tehisaru teab, et kohtualused kannavad sageli valget kampsunit, et näidata oma süütust.

MTÜ Korruptsiooniradar on esile toonud, et Eestis sai valge kampsun poliitikute hulgas tuntuks Silvergate’i skandaali ajal. See oli ammu, 2012. aasta mais puhkenud reformierakonna rahastamisskandaal. Liikmed väidetavalt annetasid variisikutena erakonnale anonüümsete toetajate raha.

Skandaal ise on vajunud unustuse hõlma, aga valge kampsun on justkui raudrüü, mille iga teadlikum kohtualune protsessi ajaks endale selga veab.

Valge kudum peaks sümboliseerima justkui puhtust, veatust, tõde ja süütust. Ajaga on valge kampsun kohtusaalis omandamas hoopis vastupidist efekti ja on muutunud minu silmis salgamise sümboliks.

Hele kudum on suveõhtutel asendamatu rõivaese. See klapib nii seeliku kui ka lühikeste pükstega ja sobib peale tõmmata viisakamal üritusel, kontserdil ja niisama jalutuskäigul.

Külmal ajal on kampsun kontoris suureks abiks, kui konditsioneer on jääs ja aknast õhkub külma. Valge kampsun läheb kokku kõikide värvidega ning sobib, olgu jalas neoonroosad püksid või seljas kollane seelik.

Meedias figureerivate pisaraid valavate ja haletsust nuiavate valges kampsunis kohtualuste kohta võiks öelda, et mainitud rõivaese on seljas kui kiri: tahan paista parem, salgan oma tegu. Võibolla tuleks sooja, pehme ja nunnu kudumi asemele valida mõni muu rõivaese, et avalikkusele paremat muljet jätta. Valge kampsun on juba devalveeritud.