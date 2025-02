Ebaverest avastatud 1600 aasta vanune matusekoht võib veel üllatusi pakkuda

Muinsuskaitseameti arheoloogiliste leidude nõunik​ Nele Kangert selgitas et Ebavere leiukoht jõudis ameti vaatevälja detektoristide tegevuse tõttu. "Ametit teavitati leidudest esmalt 2019. aastal, kui selgus, et leiukohas on käidud mitmed korrad detektoriga otsimas ning välja kaevatud sadu leide, sealhulgas kirveid, odaotsi, neete, käevõrusid, ketiosasid, pronksspiraale ja nii edasi. Õnneks leidjad toimetasid kõik leiud ametisse ning andsid endast parima, et leide ja leiukohti tagantjärgi saaks kokku viia," rääkis Kangert.