Metsakuivendajast koduloouurijaks: Tiit Uusi tööd tunnustatakse Tapa valla teenetemärgiga

Tiit Uus on sündinud Järva maakonnas Käru vallas Ingliste külas. Põhikooli lõpetamise järel Kärus jätkas ta õpinguid Tihemetsa tehnikumis. Siis tegi ta eksamid Eesti põllumajanduse akadeemia kaugõppeosakonda, läks aasta hiljem üle statsionaarsesse õppesse, mille lõpetas 1972. aastal.

Uusi erialaks EPA-s oli insener-hüdromelioraator. "See tähendab suurel määral kraavikaevamist. Minule see eriala meeldis. Tamsalusse saingi tänu sellele, et siin vajati metsakuivendajaid, sest Tamsalu EPT oli üks väheseid Eesti ettevõtteid, mis tegeles metsakuivendusega," rääkis ta.