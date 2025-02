Mida on tarvis, et saaks sündida teatrimaagia? Mida selleks, et ta hakkaks hingama, elama, jutustama, puutuks nõelterava ja udupehmena, vajutaks valusale paisele ja loksuks leebe lainena kusagil mälestuste ookeanis, torkaks täägina südamest läbi ja võiks seejärel muutuda millekski, mis oli olemas vaid hetkeks - praegu ja siin, et siis kaduvikku hajuda?