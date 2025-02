Haljalas muudab naistepäeva unustamatuks Ant

Menusaate "Eesti otsib superstaari" üheksanda hooaja võitja, Türgi päritolu Ant Nurhan on teinud Eestis teoks oma suure unistuse: temast on saanud armastatud laulja.

​Esimest korda sulatas Türgist pärit artist televaatajate südamed 2022. aastal Kanal 2 telesaates “Ma näen su häält”. 2023. aasta kevadel võitis ta WAF laulukooli traditsioonilise lauluvõistluse Best of WAF vanemas vanusegrupis. Samal aastal võitis ta “Eesti otsib superstaari” üheksanda hooaja, kus ta paistis silma oma vapustavate esitustega, mis rabasid jalust nii publiku kui ka žürii. Siira olekuga laulja on välja andnud debüütsingli "Meil on veel lootust”. Samuti astus ta üles Eesti Laulu finaalis looga “Tomorrow never comes".