NOFF on sündinud ja kavatseb kaua elada

Parasjagu NOFF-i logo taustal end pildistada lasknud Narva Eesti gümnaasiumi noored ütlesid, et õpivad 10. klassis ning kümneminutiline komöödia "Üksi koolis", millega NOFF-ile tuldi, on selle tiimi teine linateos. Nende sõnul on erakordselt tore, et tekkinud on uus filmifestival, kus kätt proovida.