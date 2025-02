Einar Vallbaum: "Eesti Vabariigi sünnipäev on aeg mil mõelda, kuidas oleme siia jõudnud"

Eesti Vabariigi sünnipäev on aeg mil mõelda, kuidas oleme siia jõudnud. Kuid me vaatame ka ette – just nagu meie kirjanikud, kes oma teostes pidevalt liikusid minevikust tulevikku, otsides vastuseid kuidas elada, kuidas olla vaba, seda nii oma maal kui hinges. Meie kirjandus on kui kompass, mis aitab meil hoida kursi õigena, kui aeg muutub. Ja et kõik on muutumises, on fakt. Kohanemine, teadmised ja kogemused ning muutustega toimetulek määravad edasise.

Kuid me ei ole pelgalt oma ajaloo pärand – oleme elujaatavad ja uuendustele avatud, kel on tugev soov kujundada oma tulevikku. Seetõttu oleme viimastel aastatel panustanud oma maakonna uude sümboolikasse, sest ka pildikeel kõneleb ja me tahame maailmale rääkida oma lugu. Viru maakond, nagu meie elanikud, on mitmekesine ja värvirikas. Meie maastik ühendab endas mere ja metsa, põldude ja põlvkondade jätkusuutlikkuse, rahumeelsuse ja töökuse. Uus visuaal esindab meie maakonna arengut ja räägib lugusid meie ajaloost ja meie ajastu muutustest. Uue logo geomeetriline ja värviline kujundus kannab endas meie maakonna identiteedi kõiki kihte: loodust, ajalugu, tööstust, aga ka meie usku edasiminekusse ja uuendamisesse. Uue brändingu kaudu anname maailmale teada, et Virumaa on ajakohane, kaasaegne ja dünaamiline piirkond, kus ühinevad traditsioon ja innovatsioon. See tähendab, et me ei karda teha koostööd, olla avatud ja ennekõike uhked oma juurte üle. Ükskõik, kas oleme maapiirkondades, väikestes külades või linnades, see on meie kõigi identiteedi osa, mis ütleb maailmale, et Virumaa on koht, kus tahame elada, kasvada ja olla ning me hoiame oma maad, loodust ja inimesi.