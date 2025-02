Vabariigi aastapäeval tiirutasid Rakvere vahel kaks sinimustvalgetega ehitud vana mootorratast

Tsiklid olid ehitud sinimustvalgetega ja seltskonna kiivritelgi olid pisikesed lipuvärvides kleebised. "Millal siis veel, kui mitte täna linna vahel paar tiiru teha," leidis Tarmo. "Naudime sünnipäeva ja ilusat ilma ning sõidame niisama ringi. Külgkorviga mootorratas on selles mõttes hea, et korvis tohib sõidutada ka väiksemaid lapsi, ilma et mingit reeglit rikuks."