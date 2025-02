KOLM AASTAT TAGASI ALGAS SÕDA Rakvere ajakirjanik viibis sõja alguspäeval Kiievis

Sõda 21. sajandil keset Euroopat tundus nii uskumatu, et esimese hooga ei jõudnud juhtunu tõsidus isegi kohale. Aga kui jõudis, muutus ärevus mitmekordseks, sest me siin Rakveres teadsime, et parajasti viibib Kiievis meie hea kolleeg ja sõber, Virumaa Teataja endine ja Postimehe praegune ajakirjanik Margus Martin. Õnneks saime Martiiniga, nii me teda kõik hüüame, suhteliselt kiiresti kontakti ja kuulsime, et temaga on kõik korras. Vähemalt esialgu.