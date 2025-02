Estoloppeti 4. etapp 39. Viru Maraton toimub 1. märtsil Mõedakul

Hetkel on lumeolud Mõedakul head, ütles peakorraldaja Tarmo Kärdi Tallinna Suusamaratoni ajal. "Olud on praegu sellised, mis lubavad hea suusaga rajale minna, isegi klassikajälg on meil korralikult sees. Järgmisel nädalal lubab küll ühel päeval sula, aga me olema selleks valmis ja maraton toimub igal juhul ja toimub siin Virus ning vajadusel muudame trassi, et pakkuda suusasõpradele parimat. Kohtumiseni 1. märtsil," lausus Kärdi.