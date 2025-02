Rakvere linnapea Triin Varek aastapäevakõnes: "Ükski rahvas ei ole võimsaks saanud kedagi vihates"

Rakverest teete Rakvere kõik teie. Ja mitte ainult saalis olijad, aga iga linlane, kes on selle paiga just oma armsaks kodukohaks valinud. Tänan teid kõiki panuse eest linna arengusse!

Suur mure on ka. Mullu oktoobris läbi viidud reoveeuuringu tulemused näitavad, et meie piirkonnas on levinud mitme uimasti igapäevane tarvitamine. Sõltuvusprobleemid on ühiskonnas kasvav murekoht. Oleme linnavalitsuse ja koostööpartneritega püüdnud leida võimalusi, kuidas uimastitarvitajateni jõuda ja suunata neid abi leidma. Oluline on seada siht tugivõimaluste kõrval ennetusele. Aga mis on lahendus olukorras, kus riik ei tunnista probleemi, mis on levinud kogu Euroopas.

Kasvavad vaimse tervise probleemid on kindlasti üks eelneva mure osa. See on märguanne, et täiskasvanu eeskuju fookus peab muutuma. Missugused eeskujud me oleme oma noortele? Ühiskonnas, kus oleme suuresti orienteeritud edule, välistele eesmärkidele, saavutustele, mitteeksimisele, - räägime noortele, et tegelikult on oluline hoopis see, kuidas me ennast oma teekonnal tunneme, milliseid tundeid tekitame kaasteelistes, missugust sisemist rahu ja õnne ise kogeme, mitte see, mida teeme ja saavutame – ja me ei ole usutavad. Nokkimist ja näpuga näitamist on ühiskonnas liiga palju. See ei võrdu konstruktiivse kriitikaga. On aeg lahti lasta, mitte nõudlikkusest ja eesmärkide seadmisest, vaid perfektsionismist, sest inimlikkuse mõõdupuu on muu… Ei eksi ainult see, kes midagi ei tee.