Kukkus jäätükke ja lendas sädemeid

Pühapäeval, 23. veebruaril kell 17.08 anti teada, et Rakvere linnas Tallinna tänaval on maja katuselt kõnniteele kukkunud lund ja jäätükke. Päästjad piirasid ala ohutuslindiga ja teavitasid sellest linnavalitsust.

Esmaspäeval, 24. veebruaril kell 05.42 teatati, et Rakvere linnas Tootmise tänava katlamaja korstnast pillub sädemeid. Kohale jõudnud päästjad märkasid, et kõrvalasuvale kaarhallile on sädemeid lennanud ja sealt tuli halli suitsu. Süttinud oli kaarhalli katuse soojustus. Põlengu tekkepõhjuseks võis olla kõrval asuva katlamaja korstnast lennanud säde. Hoonetest lülitati elekter välja. Kaarhalli põlengu kustutasid Rakvere ja Kunda päästjad kella 7.07ks.