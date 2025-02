Riigi aastapäev sünnitusosakonnale tööd ei toonud

"Me kõik väga lootsime ja ootasime, aga kahjuks on ajad sellised, et üldse sünnib vähe lapsi," rääkis ta tõsiasjast, et viimastel aastatel on vähem lapsi ilmale tulnud nii Eestis kui ka laiemalt Euroopas. "Kas see trend on muutumas, on praegu raske öelda," lausus vanemämmaemand.