Lõhkuja tekitas 20 000-eurose kahju

Reede, 21. veebruari õhtul teatati politseile, et Neeruti külas on lõhutud ära kaks maja akent, värav ja väravamehhanism ning rikutud uksed. Esialgne kahju on umbes 20 000 eurot. Kuriteos kahtlustatavana peeti kinni 37-aastane mees. Juhtunu täpsemad asjaolud on selgitamisel.​