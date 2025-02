Arbaveres valmis Eesti sügavaim maasoojuspuurauk

"Arbaverele sarnaste kesksügavate aluskorda ulatuvate ühistelgset soojusvahetit kasutavate aukude puhul on võimalik ka süsteem teistpidi tööle panna ja maapõue soojust tagasi süstida. Ehk siis aluskorra kivimassiiv on nagu üks suur soojusaku, mida puurauku pidi on võimalik soojusenergiaga laadida. Suvel, kui on palav, saab jahutusest tekkiva jääksoojuse maapõue süstida, ja talvel kütteperioodil selle sealt lisaks looduslikule soojusele jällegi kasutuseks välja võtta," selgitas Inseneribüroo Steiger projektigeoloog Hardi Aosaar.