Mõtlematu inimene rallis autoga Sõmeru suusarajal

Kuigi suusaradadel pole otseselt sõidukeeldu tähistavaid märke on selge, et need on mõeldud vaid tervisespordiks ning autoga selles piirkonnas sõitval autol pole sinna asja ega tohiks ka pimedas kogemata suusarajale eksida. Rajameistri sõnul on selliseid huligaanseid juhtumeid esinenud pea, et iga talv vähemalt korra. Lumesaanidega sõitjad on aga neile ettenähtult ning viisakalt käitunud ega pole suusaradu rikkunud.