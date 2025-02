Tapa vallavalitsuse ees piketeeriti ujula toetuseks

Piketi korraldajaks oli ilmselgelt keskerakonna Tapa valla osakond. Osa piketeerijaid olid omale pähe tõmmanud isegi ujumismütsid, kus ilutses keskerakonna logo kirjaga "Tapa linna ujula ja saun 2019" –​ märk sellest, et ujulat on üritatud ehitada Tapa linna varemgi.

Piketeerijatest Jevgenia Veiherman rääkis: "Ma ise olen aktiivne ujulate kasutaja Kadrinas, Tamsalu ja Rakveres. Ma sooviksin, et see teenus oleks meile kättesaadav siin Tapa linnas." Ta lisas, et praegu käib ta ujumas kord kuus, aga kui Tapa linna ujula ehitatakse, hakkab ta ujuma kaks korda nädalas.