Margit Vaarma tegi kahe nädalavahetusega kuldse duubli

​Vaarma sõnul oli seekord vaja oluliselt taktikalisemalt sõita, kuna distants pikem ning äärmiselt oluline oli jõuda finaali minimaalse pingutusega. Kindlasti on sellisel formaadil noorematel eelis, sest nende taastumisaeg on oluliselt kiirem. "Laupäevases sõidus läksin peale plaaniga hoida keskmist 500 m aega 2 minuti ligi, enesetunne oli hea ning see oli pigem treenigu eest. Oli kontrollitud rahulik sõit, tulemus 07.51,8 tagas probleemideta koha 50 parima seas," rääkis sportlane.