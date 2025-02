Vaimse tervise vitamiinidega kevadväsimusele vastu

Jaluta

Regulaarne mõõduka intensiivsusega füüsiline aktiivsus (vähemalt 150 minutit nädalas, see on keskmiselt 20 minutit päevas) aitab säilitada heaolutunnet ja luua enesesõbralikumat minapilti, samuti võib see parandada meeleolu ja keskendumisvõimet ning vähendada ärevust. Arvatakse, et selle taga on füüsilisest aktiivsusest tingitud muutused aju verevarustuses ja hormonaalses tasakaalus.