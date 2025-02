Aasia maitsed jõudsid Tapale

Tapa kesklinnas avati uus restoran, mis pakub Aasia fusion-köögi maitseid. Tegemist on ainsa söögikohaga Tapal, kus saadaval aasiapärased toidud. «Mul on Tapal palju tuttavaid ja sõpru. Nad on viimased kolm aastat mind palunud, et ma tuleks ja teeks siia oma söögikoha. Kui Aasia sööki tahta, siis tuleb sõita Tallinna või Rakverre,» räägib restorani omanik ning peakokk Amit Patyal, kes on kokana töötanud juba viimased 22 aastat.