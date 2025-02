Kunda sadama laienemise vastu kogutakse allkirju

Algatatud on Kunda sadama detailplaneering, mille eskiislahendus on esitatud lähemate kinnistute omanikele tutvumiseks ja ettepanekute tegemiseks. Sadama detailplaneeringu lahendus mõjutab ka teisi linnaelanikke – nende arvamust ja ettepanekuid küsitud ei ole.

"Kunda sadama laiendamine on mõistetav, kuid detailplaneeringus esitatud lahendus ei arvesta Kunda linna elanike huvidega, vaid on ettevõtluse poole kaldu. Detailplaneeringu järgi soovitakse kaotada Sadama tee põhjapoolne (sadamapoolne) osa koos rohealadega (Sadama tee ja Uus-Sadama tee vahelisel alal) ning ehitada asemele 18 m kõrgune hoonestus (= 5-korruselise korterelamu kõrgusega)," seisab petitsioonis.

​Allkirjade kogumise algatanud Elis Riispapp ja Ants Tull toovad veel esile, et detailplaneeringu eskiisi järgi on nähtud ette likvideerida Sadama tee põhjapoolne osa ja suunata kergliiklus üle Uus-Sadama tee. Selline lahendus teeb tee ületamise jalakäijatele ohtlikuks. Kergliikluse suunamine Uus-Sadama tee äärde muudab randa mineku ja sealt tuleku väga inimvaenulikuks ja ebapraktiliseks, kuna sadama laienduse mõjul tiheneb oluliselt raskeveokite liikumine.

​Lisaks juhitakse petitsioonis tähelepanu sellele, et planeeringus pole märgitud Kunda tuletorni säilmete asukohta ja praegu ei pääse sinna ka inimesed ligi, kuna ala on aiaga piiratud. "Tuleb leida võimalused, kuidas taastada Kunda tuletorn, sest joonised on selle kultuurimälestise kohta alles," seisab pöördumises. Veel teeb pöördumise autoritele muret, et Sadama tee põhjapoolse osa likvideerimine ei toeta Viru-Nigula valla aastateks 2024–2030 koostatud arengukavas seatud eesmärke.