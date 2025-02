Rakvere teatri juhina jätkab Velvo Väli

"Velvo Välil on pikaajaline kogemus Rakvere teatris nii näitleja kui juhi rollis, lisaks väga hea kogu Eesti teatrimaastiku tunnetus. Samuti on tal selge visioon, millised on lähiaastatel teatri peamised sõlmküsimused ning milliseid võimalikke lahendusi nende sõlmede lahtiharutamiseks kasutada," sõnas nõukogu esimees Katre Väli.