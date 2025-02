Arbaveres puuriti teadupärast 712 meetri sügavusele. 84-aastane Proosa avaldas arvamust, et kui puurida kahe ja poole kilomeetri sügavusele, võib sattuda raua isotoobi Fe-60 peale.

"See on hullem kui plutoonium, väga-väga radioaktiivne materjal. Kui inimene sellega kokku puutub, siis on lõpp peal. Mul hakkab hirm kohe," rääkis ta.