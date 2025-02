Kiltsi–Rakke–Vägeva raudteelõigul algab aprillis kapitaalremont

"Nimetatud lõigul on hetkel veel kasutusel vana tüüpi betoonliiprid, kinnitused ja rööpad ning see ei võimalda kiiruste tõstmist üle 140 kilomeetri tunnis. Rekonstrueerimistööde käigus vahetatakse välja 17,62 kilomeetri ulatuses rööpaid ja liipreid uute vastu ning uuendatakse ka lõigule jäävad Nõmme, Räitsvere, Rakke ja Edru raudteeülesõidukohad," kommenteeris AS Eesti Raudtee ehitusteenistuse juht Imre Reipõld.