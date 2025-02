Külgkorvimees Gert Gordejev kogub hooajaeelseid kilomeetreid Itaalias

41-aastane läänevirulane Gert Gordejev on MM-sarjast täisprogrammiga osa võtnud juba hea hulk aastaid aastat ja paaril korral on mõlgutanud ka loobumismõtteid, kuid nüüd on ta uue innu ja ideedega taas asja kallal. Eesmärk on välja öeldud: 2022. aasta MM-võistluste 8. koht tuleb üle sõita ja hea oleks, kui tulemus oleks sama või parem, kui uue paarimehe Lebretoni mullune saavutus, milleks oli MM-i kuues koht sakslase Tim Prümmeri korvis.