Viru maratoni peakorraldaja: võistlus toimub kindlasti!

Ka Kärdil endal on pidevalt hoog sees – ühe sponsori juurest tuleb ära tuua finišis võistlejatele jagatav kondenspiim, vaja on jälgida ilmaennustust ja täita veel paljusid ülesandeid, mis ühe suusapeoga kaasas käivad. Ilmaportaalide vaatamisele läheb heitlikul talvel üsna palju aega. "Ma jään magama ilmateatega ja ärkan ilmateatega," märkis Kärdi.

Pidevas suhtluses ollakse rajameister Mart Suursuga. "Sõitsin just siia, Mart helistas ja ütles, et ööseks lubab külma. Et ta ajab juba pükse jalga, et rada talluma tulla. Õnneks seda väikest miinust lubab ka laupäevani, nii et rada peaks tulema ennustuste kohaselt väga kiire," rääkis Kärdi. Kui eelmisel aastal oli võitja aeg 1.42, siis korraldustiimi hinnangul võiks see tänavu pooleteise tunni lähedale tulla.