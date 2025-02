Asute tegutsema näitleja-lavastajana, kas eelistate ühte teisele?

Kuigi teatrikoolis valisin sisseastumisel näitleja eriala, olen õpingute jooksul saanud eri kogemusi lisaks näitlemisele lavastajana. Usun sellesse, et hea lavastaja olemiseks on vaja näitlemise kogemust, et protsessi tervikuna mõista ning näitlejatega suhelda, pakkuda neile võimalusi ja tuge, mida nad vajavad. Nii inspireerivad mind ja pakuvad pinget näitlemine ja lavastamine võrdselt.