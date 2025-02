Tapa vallavolikogu hääletas ujula rajamise poolt

Käed tõusevad nii volikogu saalis kui veebis ujula rajamise poolt. Esiplaanil on valimisliit Valgejõgi saadikud, kes ettevõtmisele oma toetust ei andnud.

27. veebruari õhtul pärast poolteist tundi kestnud arutelu hääletas Tapa vallavolikogu otsuse poolt, millega anti vallavalitsusele volitused sõlmida kontsessioonileping AguaTapa OÜ-ga, et see ettevõte saaks rajada ujulaga spordi- ja vabaajakeskuse Tapa linna. Vallavolikogus on 21 liiget. Otsuse poolt olid neist 11 ehk napp enamus.