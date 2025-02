Hollandis, mis teatavasti on maailma suurim tulbisibulate tootja ja tarnija, on viimastel aastatel ilm olnud tavapärasest vihmasem ning mitmel kuul on püstitatud otse sademerekordid. See aga avaldab mõju ka tulbisaagile. Lill on muutunud tunduvalt kallimaks ja see mõjutab otseselt nende kättesaadavust.