Kanada väliseestlase annetus Lääne-Viru raamatukogule tõi talle raamatukogu sõbra tunnustuse

Lääne-Virumaa keskraamatukogu direktor Kaili Õunapuu-Seidelberg ütles, et annetuse osaliseks saadi juba eelmisel aastal ning suurem osa sellest on juba raamatukogu uuendamiseks kasutatud. Nimelt on seatud sisse uus arvutitöökohtade nurk ja korraldatakse laste lauamängude õhtuid.