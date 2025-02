Virumaa Teataja 50 ja 10 aastat tagasi

Rakvere Teatril valmis selleks juba üks uuslavastus – poola autorite muusikaline farss «Kõiges on süüdi sardiinid». Märtsikuu esimesel poolel näeb peanäitejuht Mai Meringu lavastuses rambivalgust Aleksandr Steini romantiline draama «Tähitul ööl». «Tähitul ööl» on lavalugu tugevatest isiksustest, armastusest, sõprusest ja usaldusest, mis on nii vajalik meile kõigile, eriti neile, kelle töö on karm, kelle käes on inimkonna õnn – see on rahu ja tema kaitsmine. Nimetatud näidendis on juttu aatomiallveelaeva komandörist ja teda ümbritsevatest inimestest. Märtsis annab teater 41 etendust kümne erineva lavastusega. Nooremale koolieale on planeeritud kaheksa, keskmisele ja vanemale koolieale kaks etendust. 4. märtsil kell 18 näevad õpilased V. Rozovi näidendit «Meelelahutaja», kuu teisel poolel O. Lutsu «Paunveret». Mängime ka Tartus, Pärnus, Tallinnas ja Viljandis. Väike-Maarja koolinoortega kohtuvad «Nutika eesli» tegelased. Teatri ja koolinoorte vahelisi probleeme vaetakse veel Rakvere III Keskkoolis, kus nooremate klasside õpilastega kohtub lavastaja ja näitleja Arvi Mägi. Teatri kommunistlikud noored esinevad noorteklubis «Tarvanpää». Teatri šeffidega linnasetehasest kohtub vabariigi rahvakunstnik Ilmar Tammur. Vestlusteemaks «30 aastat suurest võidust». Samalaadne üritus leiab aset ka Rakvere I Keskkoolis. Näitlejad Eva Novek ja Vladimir Käro valmistavad ette luuleõhtu. Neid on nõus abistama lastemuusikakooli muusikud.